В Киев прибыли инспекторы из Пентагона, которые должны осуществить учет оружия, поставляемого Вооруженным силам западными партнерами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Украина победит в этой войне. Это важнейшие слова, которые я слышу на каждой встрече с нашими международными друзьями и партнерами. Сегодня это повторил мой коллега Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, которого я был рад приветствовать вместе с делегацией в Киеве, — написал он.

Он назвал встречу содержательной и предметной, результаты которой “сверхважные для дальнейшего тесного сотрудничества”.

Сейчас смотрят

Резников привел несколько ключевых тезисов после встречи:

Он заявил, что отношения США и Украины строятся на доверии, а стороны придерживаются транспарентности “всех без исключения процессов”.

Министр добавил, что вопросу поставок оружия и его учета уделяется очень пристальное внимание в Минобороны и ВСУ.

— Делегация инспекторов США положительно отметила первые результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS, которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи, — написал Алексей Резников.

Он сообщил, что стороны также обсудили дальнейшую работу по автоматизации для обеспечения контроля и предотвращения коррупции.

Глава Минобороны добавил, что партнеры Украины убедились, что все вооружение и оборудование, которое доставляется из США в соответствующем количестве, эффективно применяется украинскими защитниками.

— И главное: наши партнеры, как и мы, уверены — Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба. Я не могу не отметить, что мужество наших защитников и защитниц продолжает восхищать весь мир. Они — герои. Несокрушимые. Именно поэтому война обязательно завершится нашей победой, — написал Резников.

Министр подчеркнул, что именно поэтому уже сейчас должны закладываться фундамент для сотрудничества в послевоенное время, что способствует восстановлению независимой и суверенной Украины.

— Важно, чтобы эта стратегия была известна нашим союзникам и друзьям за рубежом, которые в очередной раз сегодня убедились в нашей полной открытости, — написал он.

Напомним, Соединенными Штатами был образован институт для мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые наживаются на помощи американского народа, направленной Украине.

Работа образованного органа предусматривает привлечение криминальных следователей и специалистов из США и Европы.

Читайте В Еврокомиссии отреагировали на коррупционные расследования и волну отставок в Украине

Источник: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков