Истребители F-16 смогут сочетать в себе четыре типа советских самолетов, которыми сейчас пользуются украинские Воздушные силы ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Он пояснил, что сегодня Украина имеет “четыре с половиной” типа боевых самолетов: два типа истребителей, штурмовой самолет и бомбардировщик, на базе которого самолет может выполнять разведывательные функции.

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— Если мы получим F-16, то он будет выполнять все эти функции одновременно. Один самолет заменяет все эти четыре с половиной типа самолетов. Он может быть и бомбардировщиком, и истребителем и разведчиком. Штурмовик он так себе, но при надлежащих погодных условиях он может более точно наносить удары управляемым оружием по вражеским позициям. В этом его многофункциональность, — пояснил эксперт.

Таким образом авиация перейдет на один стандартный самолет, а украинским специалистам придется меньше обслуживать и ремонтировать разнообразие самолетов, что, в частности, гораздо дешевле.

В то же время Романенко говорит, что при переходе на F-16, в отличие от советских или российских самолетов, обслуживание может быть осуществлено любым государством НАТО, которое имеет эти самолеты на вооружении, когда же с советскими самолетами эти возможности ограничены по количеству стран. Среди стран НАТО этого самолета нет только у Франции, Италии, Венгрии и Великобритании.

При этом все страны НАТО смогут поставлять как запчасти, так и вооружение к этим самолетам.

По словам эксперта, по состоянию на 2018 год было известно, что истребителей F-16 в мире построено около 4,6 тыс.

Валерий Романенко говорит, что сегодня из вооружения к самолетам F-16 Украина имеет только антирадиолокационные ракеты HARM, но перечень вооружения для этих истребителей куда шире.

— Он может нести до шести ракет среднего радиуса действий, а сейчас основная масса бои происходит на большом расстоянии, — пояснил эксперт.

Сотрудник Гозмузея авиации говорит, что за всю историю существования F-16 не был сбит другим самолетом, только зенитными комплексами.

Основным недостатком истребителей F-16 является то, что они нуждаются в ровной и гладкой взлетно-посадочной полосе, когда же украинские взлетно-посадочные полосы состоят из плит. Из-за этого на стыках самолет может ломать шасси, говорит эксперт.

Другим недостатком является то, что F-16 надо обеспечивать комплексной тактической информацией, что необходимо дополнительно осваивать офицерам боевого управления самолетами.

В частности, для эффективного пользования истребителями необходимо обучить не только пилотов и офицеров боевого управления, но и наземный персонал, который занимается обслуживанием самолетов.