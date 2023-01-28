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Факты / Україна

В ISW предположили, на каких направлениях РФ может пойти в новое наступление

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В ISW предположили, на каких направлениях РФ может пойти в новое наступление

Президент России Владимир Путин готовит новое наступление на Украину, которое может начаться в феврале-марте 2023 года. Скорее всего, армия РФ пойдет на Луганскую область.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кремль, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий в Луганской области в следующие шесть месяцев с целью вернуть себе инициативу на поле боя.

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В ISW ранее отмечали, что решающими стратегическими действиями в Луганской области могут быть либо крупное наступление россиян, либо оборонительная операция России, которая должна будет помешать контрнаступлению Украины.

Недавние попытки оккупантов идти в атаку в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы рассеять украинские Силы обороны и создать условия для наступления на Луганск.

Кроме того, то что Россия перебрасывает части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область предполагает, что новое российское наступление все же будет нацелено на Луганскую область, хотя оно также может произойти в районе Угледара.

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Вряд ли оккупационные войска попытаются с севера — с Беларуси — наступать на Украину.

По-прежнему нет никаких признаков того, что армия РФ формируют ударные группировки в Беларуси. РФ в основном использует белорусскую инфраструктуру.

Фото: ГУР МО

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