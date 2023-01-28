В ISW предположили, на каких направлениях РФ может пойти в новое наступление
Президент России Владимир Путин готовит новое наступление на Украину, которое может начаться в феврале-марте 2023 года. Скорее всего, армия РФ пойдет на Луганскую область.
Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Кремль, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий в Луганской области в следующие шесть месяцев с целью вернуть себе инициативу на поле боя.
В ISW ранее отмечали, что решающими стратегическими действиями в Луганской области могут быть либо крупное наступление россиян, либо оборонительная операция России, которая должна будет помешать контрнаступлению Украины.
Недавние попытки оккупантов идти в атаку в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы рассеять украинские Силы обороны и создать условия для наступления на Луганск.
Кроме того, то что Россия перебрасывает части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область предполагает, что новое российское наступление все же будет нацелено на Луганскую область, хотя оно также может произойти в районе Угледара.
Вряд ли оккупационные войска попытаются с севера — с Беларуси — наступать на Украину.
По-прежнему нет никаких признаков того, что армия РФ формируют ударные группировки в Беларуси. РФ в основном использует белорусскую инфраструктуру.
Фото: ГУР МО