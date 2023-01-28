Январь, 28 в 6:39

Президент России Владимир Путин готовит новое наступление на Украину, которое может начаться в феврале-марте 2023 года. Скорее всего, армия РФ пойдет на Луганскую область.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кремль, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий в Луганской области в следующие шесть месяцев с целью вернуть себе инициативу на поле боя.

Сейчас смотрят В ISW ранее отмечали, что решающими стратегическими действиями в Луганской области могут быть либо крупное наступление россиян, либо оборонительная операция России, которая должна будет помешать контрнаступлению Украины. Недавние попытки оккупантов идти в атаку в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы рассеять украинские Силы обороны и создать условия для наступления на Луганск. Кроме того, то что Россия перебрасывает части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область предполагает, что новое российское наступление все же будет нацелено на Луганскую область, хотя оно также может произойти в районе Угледара. Читайте Путин готовит новое наступление и рассчитывает, что война затянется на годы – Bloomberg Вряд ли оккупационные войска попытаются с севера — с Беларуси — наступать на Украину. По-прежнему нет никаких признаков того, что армия РФ формируют ударные группировки в Беларуси. РФ в основном использует белорусскую инфраструктуру. Фото: ГУР МО

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