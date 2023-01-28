Январь, 28 в 13:41

Война с Россией может продолжаться годами, но все еще есть шанс закончить ее в 2023 году.

Такое мнение в интервью изданию NV высказал директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Он заявил, что хотел бы с уверенностью сказать, что в этом году наконец-то точно закончится война. Хотя это не исключено. Особенно если россияне по политическим причинам попытаются пойти в крупное наступление.

Сейчас смотрят

— То есть вариант окончания войны в 2023 году еще существует, он еще не профуканный так, как профукали вариант закончить ее в 2022-м. Кстати, профукали не столько мы, сколько союзники. Если бы то, что только пообещали дать сейчас, то же самое, в том количестве, которое сейчас, нам реально дали летом прошлого года, очень вероятно, что война уже была бы закончена, — заявил Евгений Дикий.

Если оккупанты попытаются пойти в большое наступление, особенно на Киев, тогда у нас есть шанс закончить войну в этом году, заметил экс-командир роты батальона Айдар.

Однако если россияне начнут зарываться в глухую оборону и максимально затягивать время, тогда война может длиться и два, и три года.