Когда обещанные Украине танки будут применены на поле боя: прогноз Резникова
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Министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте в марте 2023 года
Об этом Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.
Он утверждает, что необходимо время, чтобы танки были доставлены в Украину, а также чтобы научить экипажи использовать их. При этом он выразил надежду, что они будут готовы к весенней кампании и добавил, что цель поставлена на март.
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Резников добавил, что поставка танков “это не конец, а только начало истории”.
Напомним, что в интервью Резников выразил надежду, что в ближайшие недели во время последующих переговоров с партнерами по истребителям F-16 для Украины он получит положительное решение.