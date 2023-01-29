Обсудили возможные действия РФ и поставки оружия: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Январь, 29 в 18:20

29 января президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили оперативную обстановку на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге.

— На войне не бывает выходных, особенно когда речь идет о нашей свободе и свободной от оккупантов Украине! Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности, на Донецком направлении и на юге, — сообщил в Telegram Зеленский.

Кроме того, во время Ставки присутствовавшие рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Зеленский отметил, что Украина “готовится ко всем возможным событиям”.

Обсудили также вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год.

Сейчас смотрят Глава государства подчеркнул, что 2023 год должен быть и обязательно будет годом нашей победы.

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