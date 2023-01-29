29 января в Одесской области до сих пор продолжаются экстренные отключения света.

Ввели их после ракетных обстрелов 26 января, когда армия РФ нанесла значительные разрушения энергетической инфраструктуре региона.

– К сожалению, в области продолжаются экстренные отключения света, – сообщили в ДТЭК.

Накануне в компании отмечали, что работы по восстановлению будут продолжаться по меньшей мере до конца января.

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Только после этого Одесская область сможет вернуться к стабилизационным графикам.

Сейчас энергетики прилагают максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы несколько часов в сутки.

Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему удается давать свет примерно четыре часа в сутки.

Напомним, что 26 января российские ракеты повредили два объекта критической энергетической инфраструктуры Одесской области.

Позже глава областной военной администрации Максим Марченко уточнил, что во время массированного обстрела в небе над областью подразделения противовоздушной обороны сбили три ракеты типа Калибр, а через несколько часов во время нового обстрела – еще одну.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ДТЭК