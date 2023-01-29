Окно для Украины не безгранично: почему на Западе изменилась позиция насчет поставок тяжелого вооружения

Январь, 29 в 18:30

Решение Запада увеличить военную помощь Украине может быть связано с опасениями, что время может быть на стороне России. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Беспокойство заключается в том, что “окно для Украины не безгранично”, и ей нужно мощное западное оружие — основные боевые танки, другая бронетехника и больше систем противовоздушной обороны.

Поэтому Украине нужно мощное западное оружие, чтобы продолжить наступательные действия, которые ранее имели успех под Киевом, Харьковом и Херсоном.

Сейчас смотрят По мнению журналистов, в прошлом году на Западе доминировало мнение, что затяжная война играет на руку Украине. Но с приближением первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину эта уверенность исчезает. Поэтому начинает преобладать мнение: дать Украине более совершенное оружие, которое могло бы помочь ей изменить динамику войны и помогло бы одержать верх над Россией. Читайте Союзники поняли, что обороной войну не выиграешь: Грабский об итогах Рамштайна-8 Как пишет WSJ, поворот в решениях по необходимости ускорения поставок тяжелого вооружения был резким. Также на него повлияло успешное контрнаступление Украины несколько месяцев назад и российские военные ошибки. По этим причинам Вашингтон решил увеличить масштабы военной подготовки украинских солдат. Как пишет The New York Times, американцы хотят научить как можно больше украинских солдат тактике современного общевойскового боя. Расширенная программа обучения позволит изменить динамику на полях сражений в Украине, где наметился стратегический тупик, и даст украинским военным необходимые навыки более эффективного использования западного оружия.

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