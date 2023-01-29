Как отход ВСУ из Соледара повлияет на ситуацию на поле боя: мнение экс-командира полка Азов
Экс-командир полка Азов Максим Жорин поделился мнением, как потеря Соледара повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.
Об этом он рассказал в интервью изданию NV.
— Никакой критической ситуации в этом действительно нет. Безусловно, это плохо, враг стал на шаг поближе к попыткам тактического охвата Бахмута. Но это существенно на ситуацию не повлияло. Но, конечно, ничего хорошего в этом нет, – объяснил украинский защитник.
По его информации, логистика с Бахмутом работает. Обеспечение подразделений и эвакуацию проводить можно.
– Местные могут заезжать и уезжать. То есть город все равно контролируемый, – говорит Жорин.
Напомним, что 25 января Силы обороны Украины отошли от Соледара Донецкой области для сохранения жизни личного состава.
При этом в Генштабе заявили, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться.