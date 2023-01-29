Из личного состава остались только “зеки” и те быстро заканчиваются: оккупант о потерях на поле боя

Январь, 29 в 18:37

В перехваченном украинской разведкой разговоре двух оккупантов один из них удивляется, что у второго из личного состава остались только “зеки”, которые в свою очередь еще и быстро численно уменьшаются.

— А сколько у тебя человек? Сколько? 17? А чего так мало, чего-то я не понял? Да это одни зеки, ты мне называешь, чего тебе ставить некого нету нах*й? Я те 20 зеков давал на*уй, *б твою мать…У тебя че на*уй, одни зеки на*уй? Где старые все? — спрашивает оккупант.

Напомним, что в еще одном перехваченном разговоре оккупант рассказал о “сотрудничестве” армии РФ с тюрьмами для восстановления потерь.