Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай не исключает большого наступления российских войск на территории области.

Враг имеет достаточно живой силы, которой забрасывает позиции и понемногу продвигается вперед. Об этом Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона.

– Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 млн (в контексте самого населения РФ и возможности мобилизовать силы – Ред.) – это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодня самая большая проблема заключается в том, что их очень много. У врага нет яркой тактики или стратегии. Они просто заваливают наши позиции телами и понемногу продвигаются вперед, — сказал он.