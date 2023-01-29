Заваливают наши позиции телами: Гайдай оценил возможность нового наступления россиян на Луганщине
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай не исключает большого наступления российских войск на территории области.
Враг имеет достаточно живой силы, которой забрасывает позиции и понемногу продвигается вперед. Об этом Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона.
– Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 млн (в контексте самого населения РФ и возможности мобилизовать силы – Ред.) – это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодня самая большая проблема заключается в том, что их очень много. У врага нет яркой тактики или стратегии. Они просто заваливают наши позиции телами и понемногу продвигаются вперед, — сказал он.
По словам Гайдая, в Луганской области хоть и тяжелая ситуация, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.
— И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные имеют успех, — добавил глава ОВА.