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Факты / Україна

Заваливают наши позиции телами: Гайдай оценил возможность нового наступления россиян на Луганщине

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай не исключает большого наступления российских войск на территории области.

Враг имеет достаточно живой силы, которой забрасывает позиции и понемногу продвигается вперед. Об этом Гайдай рассказал в эфире национального телемарафона.

– Все может быть, потому что это война с огромным врагом. Все же 140 млн (в контексте самого населения РФ и возможности мобилизовать силы – Ред.) – это мощный запас в резерве. Да, это непрофессиональные солдаты, но все равно их очень много. На сегодня самая большая проблема заключается в том, что их очень много. У врага нет яркой тактики или стратегии. Они просто заваливают наши позиции телами и понемногу продвигаются вперед, — сказал он.

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По словам Гайдая, в Луганской области хоть и тяжелая ситуация, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

— И если со стороны Донецкой области, в Белогоровке нашими защитниками крепко держатся позиции, то на Сватовско-Кременском направлении шаг за шагом украинские военные имеют успех, — добавил глава ОВА.

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