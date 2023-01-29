ВСУ уничтожили 650 оккупантов и 8 вражеских танков за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 126 160 своих военных, из них 650 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб.
Другие потери России с 24.02.22 по 29.01.23:
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- танков ‒ 3197 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 2195 (+7) ед,
- РСЗО – 453 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
- крылатых ракет ‒ 796 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5037 (+10) ед,
- специальной техники – 199 (+0).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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