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Факты / Україна

ВСУ уничтожили 650 оккупантов и 8 вражеских танков за сутки

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 126 160 своих военных, из них 650 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб.

Другие потери России с 24.02.22 по 29.01.23:

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  • танков ‒ 3197 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6366 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 2195 (+7) ед,
  • РСЗО – 453 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 221 (+0) ед,
  • самолетов – 293 (+0) ед,
  • вертолетов – 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5037 (+10) ед,
  • специальной техники – 199 (+0).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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