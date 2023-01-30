Январь, 30 в 11:38

Украина помогла развеять миф о якобы непобедимой российской армии. Наше государство победит врага, как библейский царь Давид одолел великана Голиафа.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

Он отметил, что рассказы о войсках РФ как о “второй армии мира” и их “мощности” были лишь мифом.

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– Да, я верю, что это был миф. Но я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять истории о непобедимой российской армии, – заявил руководитель ГУР.

Буданов убежден, что Украина сможет разгромить войска РФ на поле боя. Он провел параллели с библейским сюжетом и событием из истории Великобритании.

– Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы I англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же мы разгромим “великую и непобедимую” армию России. Так же, как Давид победил Голиафа, – подчеркнул Буданов.

В то же время, он предупредил, что войну не стоит воспринимать как какое-то статическое явление, поскольку враг также учится на своих ошибках.

– Прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, “замороженном” или постоянном. Это ошибка. На мой взгляд, это живая субстанция. Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию, – объяснил руководитель ГУР.

Буданов добавил, что российские оккупанты пытаются внедрять новые тактико-оперативные решения на поле боя или даже разрабатывать новые стратегические цели.

В начале января начальник ГУР Кирилл Буданов сообщал, что Украина планирует серьезное контрнаступление весной 2023 года для освобождения территорий и нанесения окончательного поражения РФ.

Источник: Wirtualna Polska