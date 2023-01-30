В Луганской области оккупанты поставили ультиматум местным гауляйтерам – ЦНС

Январь, 30 в 18:56

Центр национального сопротивления сообщает, что оккупанты угрожают местным гауляйтерам из-за провалов в Луганской области. Особое недовольство у них вызвал провал мобилизации и плохое логистическое обеспечение армии РФ.

Отмечается, что Кремль возлагает ответственность за все неудачи именно на коллаборантов, которые, в свою очередь, чтобы удовлетворить оккупантов и сохранить свои места у “власти” начали новую волну мобилизации в регионе.

ЦНС подчеркивает, что после “увольнений” коллаборанты обычно становятся не нужны Москве, поэтому они повторяют судьбу Стремоусова.

Сейчас смотрят

В Центре также призвали внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на ВТО, поделиться имеющейся информацией о “мобилизации” в войска оккупантов.

Источник: Центр национального сопротивления