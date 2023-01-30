Январь, 30 в 21:56

Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной. В некоторых областях действуют экстренные отключения света.

Облэнерго Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей предоставляют актуальную информацию об отключении электроэнергии на официальных сайтах.

Где не будет света 31 января 2023 года – читайте дальше в материале.

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Киев и Киевская область

ДТЭК установил новые ограничения потребления электроэнергии на 31 января для Киева (днем 1012 МВт/ночью 709 МВт) и области (днем 723 МВт/ночью 652 МВт).

В столице и области действуют плановые отключения света. Узнать время, когда не будет света, можно по этой ссылке.

Одесская область

Одесская область четвертые сутки пытается прийти в себя после очередной ракетной атаки РФ. Ситуация с электричеством в регионе остается одной из самых напряженных в Украине.

В городе и области продолжаются экстренные отключения света. Местные жители рассказывают, что свет дают по 2-3 часа в сутки.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

На территории Полтавской области 31 января будет применен график почасового отключения электроэнергии. Отключать одновременно будут две очереди потребителей.

Без света каждая будет по четыре часа, с электроснабжением – два.

На 31 января Укрэнерго довел лимит по мощности в Полтавской области с разбивкой по часам.

Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Кировоградская область

На всей территории Кировоградской области постепенно вводятся в действие графики ограничения электропотребления 2 на 2.

Ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по ссылке.

Днепропетровская область

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на день для Днепропетровской области:

днем 1225 МВт;

ночью 1293 МВт.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Днепропетровской области можно по ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Черновицкая область

В Черновицкой области потребители поделены на 18 очередей, которым по расписанию выключают свет.

Актуальный график отключения можно просмотреть по ссылке.

Хмельницкая область

С 30 января в Хмельницкой области начали действовать новые графики почасовых отключений света.

С понедельника очередей на отключение будет шесть, а не четыре.

Увеличен будет и временной промежуток отсутствия света – с четырех часов до шести.

Выяснить, когда будет выключен свет, можно по ссылке Отключение по адресу.

Тернопольская область

В Тернопольской области обновили график отключения света, который будет действовать с 30 января по 05 февраля 2023 года.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Ровенская область

Ровнооблэнерго обнародовало графики отключений электроэнергии на 31 января.

Энергетики отмечают, что графики могут не совпадать с фактическими отключениями при экстренных или аварийных отключениях.

График отключений в городе Ровно можно посмотреть по ссылке. В области с соответствующим расписанием можно ознакомиться здесь.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Житомироблэнерго и Запорожьеоблэнерго.