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Факты / Україна

ВСУ отбили атаки врага вблизи 10 населенных пунктов в двух областях — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ отбили атаки врага вблизи 10 населенных пунктов в двух областях — Генштаб

За прошедшие сутки российский враг нанес авиационный и три ракетных удара по Украине. 44 раза обстрелял населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди местных жителей.

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На Запорожском направлении враг артиллерией обстрелял районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовки и Новополя Донецкой области; Полтавки, Малиновки, Червоного, Гуляйполя, Чаривного, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки Запорожской области и Никополя – Днепропетровской.

Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

Подразделы Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка.

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