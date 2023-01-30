Январь, 30 в 7:56

За прошедшие сутки российский враг нанес авиационный и три ракетных удара по Украине. 44 раза обстрелял населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди местных жителей.

Сейчас смотрят На Запорожском направлении враг артиллерией обстрелял районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовки и Новополя Донецкой области; Полтавки, Малиновки, Червоного, Гуляйполя, Чаривного, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки Запорожской области и Никополя – Днепропетровской. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется. Подразделы Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка. Читайте Ситуация очень жесткая, продолжаются постоянные российские штурмы: Зеленский о боях в Донецкой области

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