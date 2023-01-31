Хотели пустить на контрафакт. На Винницкой таможне обнаружили сотни тысяч литров незаконно ввезенного спирта
Работники ГБР разоблачили схему незаконного ввоза в Украину этилового спирта, из которого планировалось производить контрафактную продукцию.
Об этом сообщает Госбюро расследований.
Так, совместно с таможенниками были обнаружены четыре грузовика, которые перевозили 116 тыс. литров спирта стоимостью почти 5 млн грн. Они следовали транзитом через Украину.
— Маршрут был нетипичным и, согласно документам, должен был пролегать из Молдовы в Польшу, хотя сертификаты качества продукции имели украинское происхождение, что и вызвало подозрение у правоохранителей, — говорится в сообщении.
По информации ГБР, дельцы не планировали вывозить товар в ЕС, а намеревались использовать его в Украине для изготовления незаконных подакцизных товаров.
Составлено четыре протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100 процентов от стоимости товаров.
Указанный товар изъят, в дальнейшем планируется его конфискация в доход государства.