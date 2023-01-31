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Факты / Україна

Хотели пустить на контрафакт. На Винницкой таможне обнаружили сотни тысяч литров незаконно ввезенного спирта

Бедрак Виктория, редактор ленты
Хотели пустить на контрафакт. На Винницкой таможне обнаружили сотни тысяч литров незаконно ввезенного спирта

Работники ГБР разоблачили схему незаконного ввоза в Украину этилового спирта, из которого планировалось производить контрафактную продукцию.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Так, совместно с таможенниками были обнаружены четыре грузовика, которые перевозили 116 тыс. литров спирта стоимостью почти 5 млн грн. Они следовали транзитом через Украину.

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— Маршрут был нетипичным и, согласно документам, должен был пролегать из Молдовы в Польшу, хотя сертификаты качества продукции имели украинское происхождение, что и вызвало подозрение у правоохранителей, — говорится в сообщении.

По информации ГБР, дельцы не планировали вывозить товар в ЕС, а намеревались использовать его в Украине для изготовления незаконных подакцизных товаров.

Составлено четыре протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100 процентов от стоимости товаров.

Указанный товар изъят, в дальнейшем планируется его конфискация в доход государства.

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