Работники ГБР разоблачили схему незаконного ввоза в Украину этилового спирта, из которого планировалось производить контрафактную продукцию.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Так, совместно с таможенниками были обнаружены четыре грузовика, которые перевозили 116 тыс. литров спирта стоимостью почти 5 млн грн. Они следовали транзитом через Украину.

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— Маршрут был нетипичным и, согласно документам, должен был пролегать из Молдовы в Польшу, хотя сертификаты качества продукции имели украинское происхождение, что и вызвало подозрение у правоохранителей, — говорится в сообщении.

По информации ГБР, дельцы не планировали вывозить товар в ЕС, а намеревались использовать его в Украине для изготовления незаконных подакцизных товаров.

Составлено четыре протокола о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Виновникам грозит штраф в размере 100 процентов от стоимости товаров.

Указанный товар изъят, в дальнейшем планируется его конфискация в доход государства.