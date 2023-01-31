Проверяется информация о прибытии наемников из российских ЧВК на Запорожское направление — Ерин

Январь, 31 в 10:39

На Запорожском направлении нет признаков наступления российских войск, однако сейчас проверяется информация о возможной переброске сюда наемников из частных военных компаний, сообщил в эфире телемарафона начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Евгений Ерин.

— Попыток наступать и атаковать большими группами нет. Определенные действия разведки наблюдаются, но до каких-то боевых столкновений дело не дошло. В то же время есть информация, которая сейчас уточняется, о прибытии наемников из российских ЧВК на данное направление, — уточнил он.

Что касается ситуации на Херсонском направлении, то, по словам Ерина, здесь пока тоже не идет речь о попытках наступления со стороны оккупантов, хотя активность диверсионно-разведывательных групп, особенно в районе Херсона, между островами, остается довольно высокой.

— Но Силы обороны пристально следят за ситуацией. За последние сутки было уничтожено по меньшей мере пять легкомоторных лодок с диверсионными группами противника, — подчеркнул полковник.