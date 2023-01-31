Президент Хорватии заявил, что “Крым больше никогда не будет Украиной”, в МИД отреагировали

Январь, 31 в 11:03

В МИД назвали неприемлемыми высказывания президента Хорватии Зорана Милановича о том, что “Крым никогда не вернется в состав Украины”. Таким заявлением он фактически подверг сомнению территориальную целостность нашей страны.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

– Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства, – отметил Николенко.

В то же время в МИД подчеркнули, что Украина высоко ценит и благодарит правительство Хорватии и хорватский народ за непреклонную поддержку в борьбе против российской агрессии.

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Зоран Миланович также раскритиковал поставки Украине танков и назвал РФ “сверхдержавой”, которая может применить ядерное оружие.

Источник: Олег Николенко