Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Россияне готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале — Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Сергій Гайдай глава Луганської ОВА

Никто не отменял приказа кремлевского режима о необходимости выхода войск РФ на границы Донецкой и Луганской областей, поэтому российских мобилизованных, обучение которых завершится в ближайшее время, вероятно, перебросят на Луганщину для наступления в феврале.

Такое мнение высказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Рашисты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале. В следующем месяце завершается учебный курс мобилизованных и, вероятно, они приедут на Луганщину, — считает он.

По его данным, россияне поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий ультиматум: если РФ не выйдет до 1 апреля на административные границы Луганщины, будут кадровые решения.

Сейчас смотрят

Кроме того, как отметил Гайдай, россияне депортируют людей, которые живут неподалеку от линии фронта, боясь, что они передают ВСУ информацию об их расположении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Войска РФ уже в ближайшие месяцы могут пойти в наступление в Луганской области – ISW

Фото: Сергей Гайдай

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка