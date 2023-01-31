Россияне готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале — Гайдай

Январь, 31 в 12:16

Никто не отменял приказа кремлевского режима о необходимости выхода войск РФ на границы Донецкой и Луганской областей, поэтому российских мобилизованных, обучение которых завершится в ближайшее время, вероятно, перебросят на Луганщину для наступления в феврале.

Такое мнение высказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Рашисты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале. В следующем месяце завершается учебный курс мобилизованных и, вероятно, они приедут на Луганщину, — считает он.

По его данным, россияне поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий ультиматум: если РФ не выйдет до 1 апреля на административные границы Луганщины, будут кадровые решения.

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Кроме того, как отметил Гайдай, россияне депортируют людей, которые живут неподалеку от линии фронта, боясь, что они передают ВСУ информацию об их расположении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 342-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Сергей Гайдай