В Украине начали выдавать повестки нового образца: что изменилось

Январь, 31 в 13:34

С января 2023 года начали выдавать повестки нового образца, они отличаются от предыдущих несколькими пунктами.

Об этом заявил начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев в сюжете Тернополь 1.

Так, вместо военных комиссариатов теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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Также выросло количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных. К паспорту, военному билету и прописному добавился идентификационный номер.

В еще одном новом пункте говорится, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится в пункт без уважительной причины.

– В прошлой формулировке было четко указано, что если человек не прибудет, то будет подлежать административному наказанию. Это юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают причины, в том числе и определенные законодательством, по которым человек может не прибыть в территориальный центр, – отметил Гусев.

Источник: Т1