Украине необходимо оружие от партнеров, чтобы война не распространилась на территорию Европейского Союза.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.

По его словам, представители некоторых стран Евросоюза считают, что Украине не нужно давать оружие, потому что война распространится на Европу.

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Тем не менее, Подоляк напомнил, что война уже в центре Европы, а Россия демонстрирует максимально античеловеческий тип убийств населения.

— Не будет оружия в Украине – война распространится и на ЕС. Потому что РФ не остановит экспансии, — добавил он.

Представники певних країн ЄС вважають, що не треба давати зброю, бо війна пошириться на Європу. Але:

1. Війна уже в центрі Європи, а Рф демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення.

2. Не буде зброї в – війна пошириться і на ЄС. Бо Рф не зупинить експансії… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 31, 2023

Ранее глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина ведет переговоры по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 км.

По его словам, общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, которые еще нужны украинским защитникам.