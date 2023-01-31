Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Война уже в центре Европы: Подоляк об опасениях Запада предоставлять оружие Украине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Украине необходимо оружие от партнеров, чтобы война не распространилась на территорию Европейского Союза.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.

По его словам, представители некоторых стран Евросоюза считают, что Украине не нужно давать оружие, потому что война распространится на Европу.

Сейчас смотрят

Тем не менее, Подоляк напомнил, что война уже в центре Европы, а Россия демонстрирует максимально античеловеческий тип убийств населения.

— Не будет оружия в Украине – война распространится и на ЕС. Потому что РФ не остановит экспансии, — добавил он.

Ранее глава МИДа Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина ведет переговоры по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 км.

По его словам, общественность в Украине и партнеры знают о типах вооружений, которые еще нужны украинским защитникам.

Читайте
В Польше возникли споры по поводу передачи Украине истребителей F-16

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка