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Факты / Україна

Военный учет на предприятии 2023: эксперт рассказал, как проводится и что известно

Анна Голишевская, Редактор сайта
Війна
Фото: Unsplash

Из-за широкомасштабной войны против России в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 февраля 2023 года. В настоящее время работодатели должны вести учет военнообязанных на своих предприятиях. Как происходит военный учет на предприятиях и что известно –  читайте в материале.

По словам адвоката Радиона Кирилкина, организация военного учета на предприятиях, учреждениях и организациях возлагается на их руководителей.

Обязанности по ведению военного учета на предприятиях, учреждениях и организациях возлагаются на работников службы персонала, службы управления персоналом.

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Кто именно подлежит военному учету

Взятию на персонально-первичный и персональный военный учет на предприятиях подлежат украинцы. А именно:

  • призывники в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;
  • военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе, в том числе женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщин, имеющих специальность или профессию, родственную соответствующей военной специальности, перечень которых утвержден Минобороны.

Каким образом происходит военный учет на предприятиях

По словам адвоката, в целях ведения персонального военного учета предприятия, учреждения и организации осуществляют:

  • проверку у украинцев во время принятия на работу (или обучения) наличия военно-учетного документа, или отражение в электронной форме информации с использованием приложения Дія;
  • важно, что прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки;
  • доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);
  • отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки сообщений об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов;
  • оповещение по требованию районных (городских) территориальных центров комплектования военнообязанных и резервистов об их вызове и обеспечение их своевременного прибытия;
  • представление в соответствующие районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, по их требованию сведений о призывниках, персональный военный учет которых они ведут;
  • взаимодействие с соответствующими районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки относительно сроков и способов сверки данных списков персонального военного учета;
  • периодическая сверка списков персонального военного учета с записями в их военно-учетных документах (не реже одного раза в год);
  • оформление документов, необходимых для бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время;
  • постоянный контроль за исполнением призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета;
  • ведение и хранение журнала учета результатов проверки.

Может ли предприятие сдать в военкомат

Адвокат утверждает, что когда предприятие получает распоряжение от центра комплектования по оповещению призывников об их вызове, предприятие обязано:

  • выдать приказ об извещении военнообязанных, довести его до сведения таких лиц под личную подпись в части, касающейся их прибытия в соответствующий территориальный центр комплектования в определенные сроки, и отправить копию приказа в районный территориальный центр комплектования;
  • предприятие должно вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
  • в письменном виде сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, о лицах из числа призывников, военнообязанных и временно нетрудоспособных резервистов, находятся в отпуске или в командировке;
  • обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
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Всеобщая мобилизация в Украине 2023: как будет проходить и будут ли изменения

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