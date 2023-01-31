Январь, 31 в 9:41

Уже прошел почти год с начала полномасштабного вторжения России в Украину, а захватчики так и не смогли добиться ни одной из своих главных целей. В то же время, война продолжается, и российский диктатор Владимир Путин не проявляет никаких признаков желания положить ей конец. Вот почему западным партнерам следует изменить свой подход к конфликту.

Об этом заявил американский дипломат, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете Майкл Макфол, пишет Foreign Affairs.

Украина сдерживает российскую агрессию отчасти благодаря реакции Запада. НАТО усилило свою оборону на востоке и пригласило Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу. Европа предоставила убежище сотням тысяч украинских беженцев. Западные союзники Киева оказали огромную военную и экономическую поддержку, ввели санкции и стали отказываться от российской энергетики. Это основания для оптимизма.

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Плохие новости, что РФ так и планирует захватить Украину. Хотя Путин уже должен понять, что украинцы готовы бороться за освобождение своей страны столько, сколько нужно, он по-прежнему считает, что время на стороне России. Российский диктатор ожидает, что западные правительства и общества лишатся свободы и интереса продолжать помогать Украине.

Макфол считает, что на этом этапе постепенное расширение военной и экономической помощи Украине, вероятно, продолжит войну на неопределенный срок. США, НАТО и демократический мир в целом должны стремиться поддержать так называемый большой прорыв.

– Это означает более современное оружие, больше санкций против России и больше экономической помощи Украине. Ничто из этого не должно постепенно распределяться. Его нужно обеспечить быстро, чтобы Украина могла решительно победить на поле боя в этом году. Без большей и немедленной поддержки война зайдет в тупик, что только на руку Путину. В конце концов, о Западе будут судить по тому, что произошло в последний год войны, а не по тому, что произошло в первый, — подчеркнул он.

Так, важнейший шаг, который США и союзники по НАТО могут сделать в этом году — предоставить Украине оружие, которое позволит ВСУ быстрее и успешнее перейти в наступление на востоке Украины. Хотя этот год и начался с обнадеживающих новостей о предоставлении Украине танков, поддержка не должна останавливаться, ведь Украине нужно больше того, что уже поставлено.

Особенно необходимо больше реактивных артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) и больше боеприпасов управляемых реактивных систем залпового огня (GMLR), которые доказали свою эффективность на поле боя. Объявленное количество танков существенно, но все же в несколько раз меньше того, что необходимо украинским военным для вытеснения российских оккупантов из своей страны.

Помимо увеличения количества оружия, США и их союзники должны повысить качество поставляемого оружия. Во главе этого списка должен стоять ракетный комплекс большой дальности ATACMS. Он выпускает ракеты, которые могут пролететь почти 200 миль, что позволит украинским силам атаковать российские аэродромы и склады боеприпасов в Крыму и других местах, которые находятся вне зоны досягаемости и обеспечивают убежище для российских солдат, которые используют оружие дальнего действия для нападения на украинские города.

Кроме того, украинские защитники нуждаются в гораздо более сильных наступательных воздушных средствах. Они должны получить современные беспилотники и начать обучение на истребителях F-16.

Аналитик отмечает, что давать всю эту помощь нужно не понемногу, а сразу.

— Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 г., в первую годовщину путинского вторжения. Заявление такого масштаба произведет важный психологический эффект в Кремле и российском обществе, сигнализируя о том, что Запад привержен стремлению Украины освободить все оккупированные территории, — говорится в сообщении.

По мнению дипломата, такие решительные шаги не станут причиной эскалации, поскольку у РФ просто нет ресурсов воевать против НАТО. Он указывает, что использование ядерного оружия тоже маловероятно.

В то же время задержка с помощью для Украины только затянет войну и ослабит поддержку Киева в США и Европе.

Правительствам, поддерживающим Украину, также необходимо резко ужесточить санкции. Соединенные Штаты должны возглавить процесс, объявив РФ государством-спонсором терроризма.

Эксперт отмечает, что Украине нужно больше денег, а Западу нужно найти новые способы их предоставить. Очевидным местом для начала является передача более 300 миллиардов долларов из резервов российского центрального банка, которые сейчас хранятся на Западе, правительству Украины. В прошлом государственные активы уже конфисковались на законных основаниях в таких местах, как Ирак и Афганистан, и это следует сделать сейчас.

Западные страны должны ввести импортную пошлину на все российские товары и экспортную пошлину на все товары и услуги, предоставляемые России, выручка от которых будет перечисляться в фонд восстановления Украины. И всестороннее планирование послевоенной реконструкции Украины стоимостью сотни миллиардов долларов должно начаться уже сегодня.

Источник: Foreign Affairs