Январь, 31 в 14:58

СБУ задержала “агентов проникновения” ФСБ РФ, которые сообщали противнику позиции ВСУ и вербовали новых информаторов.

Одним из них оказался житель Харьковской области, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник спецслужбы РФ. Вскоре агент выехал в Сумскую область как внутренне перемещенное лицо и мобилизовался в ряды ВСУ, где проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

После военкомата его направили в учебный центр в Житомирской области, где он собирал персональные данные инструкторов по боевой подготовке, а также скрыто изучал систему охраны военного объекта.

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Позже мобилизованный был передислоцирован в составе подразделений украинских войск на территорию Донецкой области. На востоке Украины его интересовали места базирования и маршруты перемещения боевых подразделений ВСУ в районах Славянска и Краматорска.

Кроме того, к преступной деятельности он привлек своего земляка, который после 24 февраля прошлого года вместе с ним переехал в Сумы, а затем — в Одесскую область. Согласившись с предложением российского агента, его приспешник пытался обнаружить склады с артиллерийским вооружением и боеприпасами ВСУ в причерноморском регионе.

Оба предателя передавали собранные данные агрессору через закрытые каналы связи в виде электронных координат с подробным описанием близлежащей местности. Их задержали на попытках очередной передачи захватчику закрытых сведений.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении.