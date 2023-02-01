Руководитель подразделения Минобороны подозревается в завладении более 36 млн государственных средств

Руководителю подразделения Минобороны сообщили о подозрении в завладении более 36 млн грн государственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что его подозревают в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас смотрят

Следствие утверждает, что подозреваемый, будучи в должности заместителя руководителя одного из государственных предприятий, заключил фиктивный договор с иностранной компанией о проведении осмотра, оценки и технического состояния ранее отремонтированных четырех двигателей и двух главных редукторов к авиационной технике.

– Зная, что реально эти работы не выполнены, и находясь в служебной командировке на территории другого государства, он утвердил акты приемки выполненных работ. Через несколько месяцев, воспользовавшись отсутствием руководителя и временным возложением на него исполнения обязанностей, подозреваемый безосновательно перечислил более 36 млн грн на счет компании, – говорится в сообщении.

Офис генпрокурора добавил, что в дальнейшем подозреваемый скрыл приведенные факты от руководства предприятия.

Сообщается, что обыски продолжаются, вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения еще решается.