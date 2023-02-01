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Факты / Україна

Меня не приглашали: Зеленский о вероятной встрече с Байденом в Польше

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський з Байденом
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пока не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с лидером США в Польше, он сказал:

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— Что касается президента Соединенных Штатов – мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу, – сказал Зеленский.

Ранее польские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом в конце февраля во время визита в Польшу.

По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, встреча Байдена, Зеленского и Анджея Дуды может состояться в Варшаве или Жешуве. Предварительно это может произойти в конце февраля.

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