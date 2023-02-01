Меня не приглашали: Зеленский о вероятной встрече с Байденом в Польше
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пока не приглашали в Польшу для встречи с президентом США Джозефом Байденом.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве.
Отвечая на вопрос о возможной встрече с лидером США в Польше, он сказал:
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— Что касается президента Соединенных Штатов – мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу, – сказал Зеленский.
Ранее польские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом в конце февраля во время визита в Польшу.
По данным издания Dziennik Gazeta Prawna, встреча Байдена, Зеленского и Анджея Дуды может состояться в Варшаве или Жешуве. Предварительно это может произойти в конце февраля.
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