Введение регулярных войск России на линию фронта в Бахмуте на замену истощенных наемников ПВК Вагнера отсрочило кульминацию наступления в районе города.

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Так, командир действующего в Бахмуте украинского подразделения Денис Яролавский подтвердил, что “высококвалифицированные” российские силы сейчас усиливают штурмовые подразделения вагнеровцев.

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В то же время, аналитики не прогнозируют неизбежный захват Бахмута российскими войсками. Хотя украинское командование может решить отступить, чтобы не рисковать большими потерями.

Кроме того, в ISW указывают, что российские официальные лица снова переоценивают возможности своих войск для наступления на Донбассе и на фронте в целом.

Так, марионетка Кремля Денис Пушилин заявил 31 января, что захват Бахмута позволит России продвинуться в Краматорск и Славянск, примерно в 40 км к северо-западу от Бахмута. Он также помечтал о захвате Угледара, который позволил бы РФ начать наступательные операции на Курахово, Марьинку и Покровск. Однако Марьинку оккупанты не могут захватить еще с 17 марта 2022 года, когда Минобороны РФ ложно заявило о захвате этого населенного пункта.

— Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Россией Бахмута еще раз демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке пространства и времени с учетом российских военных возможностей, — подчеркивают специалисты.

Во вторник, 31 января, российские войска ударили из артиллерии по жилмассиву в городе Бахмут. В результате обстрела погибли 12-летний ребенок и 70-летний мужчина.