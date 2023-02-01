Россия готовится к реваншу, а Украина достойна вступить в НАТО – Ермак

Февраль, 01 в 16:08

Украина достойна вступить в НАТО, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции с членами Европейского парламента и бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Об этом сообщают в Офисе президента.

Выступая перед западными коллегами, Ермак поблагодарил Европарламент за поддержку, а также отметил, что война продолжается и Кремль стремится взять реванш за поражения, которые потерпел почти за год боев.

Сейчас смотрят

— В этой ситуации, жизненно важно обеспечение Украины всем спектром вооружения, и ЕС должен действовать на опережение. В частности, перезапустить свой оборонно-промышленный комплекс и разрешить присоединиться к нему украинским предприятиям. Также необходимо усиливать санкционное давление на агрессора, — говорится в сообщении.

Ермак убежден, что мир имеет дело с современным фашизмом, ведь на оккупированных территориях и России снова существуют концлагеря. А с овершенные российскими оккупантами преступления евродепутаты могут увидеть своими глазами, посещая нашу страну.

Также Андрей Ермак напомнил, что на саммите G20 Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира. Ее приоритетом является международная безопасность – ядерная, энергетическая, продовольственная, экологическая и, конечно, военная безопасность, которая касается всех. А международная группа Ермака-Расмуссена разработала проект Киевского договора безопасности.

В свою очередь Андерс Фог Расмуссен отметил, что одним из пунктов формулы мира украинского президента является система крепких гарантий, которые обеспечили бы независимость и территориальную целостность Украины в долгосрочной перспективе.

— Эти гарантии не заменяют стремление Украины присоединиться к НАТО. Это решение будет приниматься украинским народом. Но для членства в НАТО нужно много времени, а Киевский договор безопасности – это то, что можно воплотить в жизнь сейчас, – сказал Расмуссен.

Он отметил, что эти предложения предусматривают усиление возможностей Украины и для этого требуется поддержка партнеров в рамках указанного договора. Речь идет о строительстве в Украине современного оборонно-промышленного комплекса и внедрении автоматических мгновенных санкций в отношении России при дальнейшей или новой агрессии.

— Договор предлагает усиленную самооборону для обеспечения мира. Это также позволяет избежать ошибок прошлого. Предыдущие гарантии безопасности для Украины оказались напрасными, в том числе печально известный Будапештский меморандум. Киевский договор безопасности делает наоборот, – объяснил Андерс Фог Расмуссен.

Глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Натали Луазо отметила, что Европарламент осуждает войну России против Украины, а ЕС должен и дальше оказывать финансовую, гуманитарную поддержку и военную помощь Украине.