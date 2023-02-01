Февраль, 01 в 21:51

В четверг, 2 февраля, Киев получил ограничение электроэнергии 1057 МВт в день и 684 МВт ночью.

В Днепропетровской области будет действовать лимит 1280 МВт днем и 1248 МВт ночью. Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Он напомнил украинцам, что сейчас самое время передать показания счетчика, чтобы суммы в счетах были указаны фактически потребленной электроэнергией.

Сейчас смотрят

Кроме того, Коваленко предлагает отказаться от бумажных платежек. Это можно сделать двумя способами:

в личном кабинете. Для этого на странице, которая открывается сразу после входа в кабинет, нажмите Выбрать электронный счет.

на сайте Yasno функцией Заказать электронный счет на Viber. После заполнения формы следует оставить отметку напротив — Я хочу ежемесячно получать электронные счета.

По словам гендиректора Yasno, польза от электронных счетов – не только в спасенных деревьях.

— Чтобы оплатить счет, не нужно ждать почтальона/курьера. Особенно сейчас, во время военного положения, когда ситуация такая, что бумажный счет может задержаться. Да и когда платите в личном кабинете или по ссылке из Viber/СМС, не начисляется комиссия, – написал он.