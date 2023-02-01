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Факты / Україна

Здесь у нас дискотека, играет из всех колонок: оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ — перехват ГУР

Илья Нежигай, редактор ленты
російський окупант
Фото: Getty Images

Российские захватчики жалуются на активные действия со стороны украинских Сил обороны, в результате которых вражеские войска теряют личный состав.

Соответствующий аудиоперехват разговора двух оккупантов обнародовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.

— Смотри, Леша, тут у нас, короче, дискотека, е*ашит из всех колонок… Ничего, там п*здарез… на позициях. Ну и сюда немножко подлетает. Как будто до*уя 200, до*уя 300, — говорит один из оккупантов.

В то же время захватчики признаются, что не знают сколько поврежденных или уничтоженных единиц техники имеют со своей стороны.

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В другом аудиоперехвате российские военные жаловались на низкий уровень боеспособности в своей армии, о чем указывают их диалоги, где они называют свои войска “картинно-демонстративной” армией.

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Источник: ГУР

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