Февраль, 01 в 20:12

В Мелитополе прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале.

— В Мелитополе громко! Только что в центральной части города прогремели мощные взрывы, — написал он.

Городской голова добавил, что сейчас выясняются детали, где произошел взрыв в оккупированном Мелитополе.

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Оккупационные власти города тоже подтвердили взрывы, но не уточнили, что именно произошло.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Мелитополе первый мощный взрыв прогремел в центре города, а затем продолжилась серия прилетов.

— Их очень хорошо слышат жители поселка Мирный Мелитопольского района, — пишет Telegram-канал РИА-Мелитополь.

Впоследствии Telegram-канал добавил, что взрывы на окраине Мелитополя прозвучали ближе к югу города, поскольку жители Песчаной “очень хорошо слышали прилеты”.

— По предварительной информации, попадание было на одну из военных баз рашистов, которая расположилась на моторном заводе, — пишет Telegram-канал.

При этом добавляется, что позиции выдал так называемый глава Мелитопольской районной ВГА Андрей Сигута.

Сейчас официальные власти города не подтвердили этих данных.