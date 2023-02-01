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Факты / Україна

В Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона – Галущенко

Малиновская Ангелина, редактор ленты
герман галущенко
Фото: УНИАН

По состоянию на 1 февраля, Украина располагает достаточными энергетическими ресурсами для прохождения отопительного периода.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

— На сегодняшний день в украинских газовых хранилищах хранится более 11 млрд куб. м газа, на складах – около 1,2 млн т угля. Это достаточные объемы для того, чтобы пройти и завершить этот очень непростой для нашей страны отопительный сезон, — говорит глава Минэнерго.

Как он подчеркнул, украинские энергетики, невзирая на все вызовы, продолжают держать свой энергетический фронт и делают все возможное, чтобы сохранить в домах украинцев тепло.

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— Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в эти сверхсложные времена в домах украинцев было тепло, — отметил министр.

Источник: Минэнергетики
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