В Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона – Галущенко

Февраль, 01 в 17:32

По состоянию на 1 февраля, Украина располагает достаточными энергетическими ресурсами для прохождения отопительного периода.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

— На сегодняшний день в украинских газовых хранилищах хранится более 11 млрд куб. м газа, на складах – около 1,2 млн т угля. Это достаточные объемы для того, чтобы пройти и завершить этот очень непростой для нашей страны отопительный сезон, — говорит глава Минэнерго.

Как он подчеркнул, украинские энергетики, невзирая на все вызовы, продолжают держать свой энергетический фронт и делают все возможное, чтобы сохранить в домах украинцев тепло.

Сейчас смотрят Читайте Изменение подхода: Нафтогаз начал готовиться к следующему отопительному сезону — Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в эти сверхсложные времена в домах украинцев было тепло, — отметил министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter