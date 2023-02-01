За минуту минус танк и БМП: видео, как бойцы Омега уничтожали вражескую технику

Бойцы отдельного отряда специального назначения Омега уничтожили вражеский танк и БМП врага в Донецкой области за одну минуту.

Об этом сообщает МВД Украины.

— Два выстрела и два попадания в цели врага. Всего за одну минуту спецназовцы Нацгвардии уничтожили один вражеский танк и БМП, — говорится в сообщении.

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Напомним, что за сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 920 оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ за 343 дня полномасштабной войны достигли уже около 128 420 человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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