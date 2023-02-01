Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен получили премию Человек года 2022 по версии польского еженедельника Wprost.

На этот раз награда досталась нескольким людям, оказавшим наибольшее влияние на экономическую, социальную и политическую реальность, пишет издание.

Премия Человек года газеты Wprost в этому году была вручена за борьбу от имени цивилизованного мира за свободную Европу, за веру, когда у других ее не было, за стойкость, когда встречались поражения и за надежду, когда появлялись сомнения.

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— И прежде всего за победу Украины, которая просто должна была прийти, — с такими словами была объявлена награда.

Кроме украинского и американского политиков премию Человек года получил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

— Именно благодаря его усилиям польская армия вошла в первую двадцатку престижного рейтинга Global Firepower — крупнейших военных держав мира. Голландская пресса пишет о Польше как о новой военной сверхдержаве Европы, а немецкая Die Welt называет польскую армию сильнейшей на континенте, — пишет газета.

При этом Wrpost указывает, что сегодня именно сильная военная и лидерская позиция Польши на восточном фланге НАТО является лучшей гарантией польской безопасности и самым эффективным способом сдерживания России и помощи Украине.

Издание отмечает, что премия Человек года присуждается лицам, оказавшим наибольшее влияние на нашу экономическую, социальную и политическую реальность в прошедшем году.

— Однако 2022 год был особенным. Вторжение России в Украину привело Польшу и всю Европу к самому сложному моменту в ее новейшей истории. Безопасность нашей страны стала первостепенной задачей. Именно поэтому в этом году у премии Человек года три победителя. Это три человека, которые внесли наибольший вклад в повышение безопасности в нашем регионе, — говорится в сообщении.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен был удостоен почетного звания Человек года от Wprost в знак признания важности польско-американских отношений перед лицом российско-украинской войны.

— Мы ценим, что в момент испытаний американская дипломатия не поддалась никакому искушению сохранить статус-кво в отношениях с агрессивным соседом, что является лучшим мерилом правильности нашего геополитического выбора, — аргументировали редакторы свой выбор.

Тем самым США отвечают на нарушение принципов мирного сосуществования в Европе соответствующим ситуации образом и демонстрируют, что насилию авторитарных режимов всегда будет оказано сопротивление, а их преступления будут наказаны, и что результатом такой агрессии может быть только расширение сферы свободы и демократии, добавили в газете.

Источник: Wprost