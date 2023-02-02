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Очень важные евроинтеграционные дни. Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии в Киеве

Бедрак Виктория, редактор ленты
Очень важные евроинтеграционные дни. Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии в Киеве

В четверг, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он написал в Telegram.

— Начинаем два очень важных евроинтеграционных дня в Украине. Это время, когда наши общие договоренности и решения здесь, в Киеве, будут означать укрепление всей Европы, — написал он.

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В Киеве 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС. Ключевой темой будет запуск официальных переговоров по членству нашего государства в блоке.

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