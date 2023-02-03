Февраль, 02 в 22:11

Появляются позитивные признаки того, что Запад готов предоставить Украине больше и лучшее оружие. Но с учетом того, что первая годовщина российско-украинской войны приближается, есть опасения, что Украина и Россия могут остаться в тупике в течение следующего года.

Профессор Майкл Макфол, бывший посол США в России, в своем эссе для журнала Foreign Affairs пишет, что “постепенное расширение военной и экономической помощи” — как это делает Запад в настоящее время — “скорее всего, только продлит войну на неопределенный срок”.

По его словам, союзники Украины должны начать быстро наращивать поставки оружия и санкции против России, чтобы поддержать “прорыв” в конфликте.

Сейчас смотрят — Хотя Путин уже должен понимать, что украинцы готовы сражаться столько, сколько потребуется для освобождения их страны, он по-прежнему считает, что время на его стороне. Это потому, что Путин ожидает, что западные правительства и общества потеряют желание и интерес продолжать помогать Украине, — пишет бывший посол. Профессор убежден, что поддержка Украине должна быть оказана “оперативно” — и даже может быть частью “Большого взрыва” в честь годовщины. — Вместо того чтобы предоставлять ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты, — Ред.) в марте, БПЛА Reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует сделать “Большой взрыв”, — пишет он. Планы по предоставлению всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину вторжения России, убежден Макфол. — Объявление такого масштаба произведет важный психологический эффект внутри Кремля и российского общества, сигнализируя о том, что Запад поддерживает стремление Украины освободить все оккупированные территории, — считает профессор. При этом Майкл Макфол признает, что существуют риски для предоставления большей поддержки, но сказал, что также существуют риски для бездействия. Например, по его словам, опасения, что президент России Владимир Путин может пойти на эскалацию войны, до сих пор не оправдались. — Причина проста: у Путина нет хорошего способа сделать это, — заявил Макфол. Профессор считает, что Владимир Путин “уже использует очень дорогие крылатые ракеты для атаки на жилые дома” и не может напасть на НАТО, чтобы не рисковать более масштабной войной, которую Россия быстро проиграет. — У него остается только ядерный вариант, но даже он не принесет ему пользы, — пишет бывший дипломат. Макфол добавил, что если война затянется на годы, погибнет гораздо больше людей — и это будет “цена инкрементализма”, то есть реализации таких политических решений, которые плохо согласуются с реальной политической ситуацией. Читайте Удастся ли Украине получить F-16: все, что известно о поставках истребителей

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