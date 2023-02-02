Бывший российский военный офицер рассказал Константин Ефремов рассказал британским журналистам о жестоких допросах украинцев, во время которых в украинских мужчин стреляли и угрожали изнасилованием.

Признание в военных преступлениях Ефремов сделал в интервью британскому вещателю BBC.

В одном месте на юге Украины, по его словам, “допросы и пытки продолжались около недели”.

Сейчас смотрят

— Ежедневно, ночью, иногда дважды в день, — говорит он.

По его словам, он неоднократно пытался уволиться из армии, но в итоге был уволен за отказ вернуться в Украину, а сейчас он сбежал из России.

Используя фотографии и военные документы, предоставленные господином Ефремовым, журналисты BBC смогли подтвердить, что он был в Украине в начале войны, а именно — в Запорожской области, в том числе в оккупированном Мелитополе.

Ефремов рассказывает, что 10 февраля 2022 года он прибыл в аннексированный Россией Крым. Там он возглавлял подразделение разминирования 42-й мотострелковой дивизии, которая обычно базировалась в Чечне. По его словам, его и его людей отправили для участия в “военных учениях”.

— Тогда никто не верил, что будет война. Все думали, что это только учения. Я уверен, что даже старшие офицеры не знали, — говорит он.

При этом Ефремов говорит, что боялся уволиться, потому что “не хотел иметь с этим ничего общего”.

— Я решил уволиться. Я пошел к своему командиру и объяснил свою позицию. Он отвел меня к старшему офицеру, который назвал меня предателем и трусом. Я оставил оружие, сел в такси и уехал. Я хотел вернуться на свою базу в Чечне и официально подать в отставку. Тогда мне позвонили мои товарищи с предупреждением. Полковник пообещал посадить меня в тюрьму на срок до 10 лет за дезертирство, и он предупредил полицию, — рассказывает военный РФ.

Российский оккупант Ефремов говорит, что позвонил военному юристу, который посоветовал ему вернуться.

— Сейчас я понимаю, что должен был бы проигнорировать это и ехать дальше. Но я боялся попасть в тюрьму, — говорит он.

Как следствие, россиянин вернулся к другим военным РФ, чтобы быть “со своими людьми”.

По его словам, 27 февраля, через три дня после российского вторжения, Ефремов и его люди получили приказ двигаться на север из оккупированного Крыма. Они направились в город Мелитополь.

Следующие 10 дней они провели на аэродроме, который уже был захвачен российскими войсками. Он описывает мародерство, свидетелем которого он стал.

— Солдаты и офицеры хватали все, что могли. Они лазили по всем самолетам и ходили по всем зданиям. Один солдат забрал газонокосилку. Он сказал с гордостью: “Я возьму ее домой и буду косить траву возле наших казарм”. Ведра, топоры, велосипеды — все это они погрузили в грузовики. Столько всего, что им пришлось присесть на корточки, чтобы поместиться в машинах, — рассказывает оккупант.

Сам Ефремов, конечно, не признается в том, участвовал ли в мародерстве.

BBC отмечает, что Ефремов предоставил редакции BBC фотографии, которые, по его словам, он сделал на авиабазе в Мелитополе. На них изображены транспортные самолеты и здание в огне. Они являются одними из многих фотографий и документов, которыми он поделился — и которые BBC смогли проверить — как для подтверждения личности Ефремова и его звания, так и его передвижения по Украине весной 2022 года.

В течение полутора месяцев оккупант вместе с другими военными РФ под его командованием охраняли в Мелитополе российское артиллерийское подразделение.

— Все это время мы спали на улице. Мы были такие голодные, что начали охотиться на кроликов и фазанов. Однажды мы наткнулись на особняк. Внутри был российский боец, — рассказывает Ефремов.

В доме было “было достаточно еды, чтобы пережить ядерную войну”, рассказывает россиянин.

Пытки украинских пленных

В апреле группа Константина Ефремова переехала охранять то, что он называет “штабом логистики” — в город Бильмак, к северо-востоку от Мелитополя. Там, по его словам, он стал свидетелем допросов и жестокого обращения с украинскими пленными.

Он вспоминает день, когда привезли трех пленных.

— Один из них признался, что он снайпер. Услышав это, российский полковник сошел с ума. Он ударил его, стянул с украинца штаны и спросил, женат ли он. “Да”, — ответил пленный. “Тогда принесите мне швабру”, — сказал полковник. — Мы превратим тебя в девушку и отправим видео твоей жене”, — рассказывает Ефремов.

В другой раз, рассказывает Ефремов, полковник попросил пленного назвать всех украинских националистов в его подразделении.

— Украинец не понял вопроса. Он ответил, что солдаты были морской пехотой Вооруженных сил Украины. За этот ответ ему выбили несколько зубов, — говорит оккупант.

Ефремов рассказывает, что украинскому пленному завязали глаза.

— Полковник приставил пистолет ко лбу пленного и сказал: “Я считаю до трех, а потом выстрелю тебе в голову”. Он посчитал, а потом выстрелил прямо в сторону головы, с обеих сторон. Полковник начал на него кричать. Я говорю: “Товарищ полковник! Он вас не слышит, вы его оглушили!”, — говорит он.

Ефремов описывает, как полковник отдал приказ не давать украинцам нормальной еды — только воду и сухари.

При этом оккупант говорит, что украинским пленным создавали условия, когда те должны были спать на голой земле. В то же время оккупант говорит, что якобы его люди подбрасывали украинским пленным сено, “ночью, чтобы нас никто не видел”.

Во время другого допроса Ефремов рассказал, что полковник выстрелил одному из пленных в руку, а другому — в правую ногу под колено, попав в кость. Константин рассказывает, что его люди перевязали пленного и пошли к российскому командованию — “не к полковнику, он был сумасшедший” — и сказали, что пленному нужно в больницу, иначе он умрет от потери крови.

— Мы переодели его в российскую форму и отвезли в больницу. Мы сказали ему: “Не говори, что ты украинский военнопленный, потому что или врачи откажутся тебя лечить, или раненые российские солдаты услышат и застрелят тебя, а мы не сможем их остановить”, — вспоминает захватчик.

BBC отмечает, что не смогли самостоятельно подтвердить конкретные утверждения Константина Ефремова о пытках, но они согласуются с другими заявлениями о жестоком обращении с украинскими пленными.

Сейчас Ефремов уволился из армии, но не избавился от опасности быть отправленным обратно на войну.

В конце интервью с журналистом BBC российский оккупант Ефремов попросил прощения у народа Украины.

— Я прошу прощения у всего украинского народа за то, что пришел в их дом как незваный гость с оружием в руках. Слава Богу, я никого не задел. Я никого не убил. Слава Богу, что меня не убили. Я даже не имею морального права просить прощения у украинцев. Я не могу простить себя, поэтому не могу ожидать, что они простят меня, — говорит он.

Ранее начальник Нацполиции в Харьковской области рассказал, что во время пыток украинцев российские захватчики на оккупированных территориях применяли удушение противогазами и спиливали зубы.

Фото: ГУР