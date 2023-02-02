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Факты / Україна

Украина готова предоставить гарантии, что оружие партнеров не будет использовано для обстрела РФ — Резников

Валентина Чорна, редактор ленты
Резніков
Фото: Минобороны

Украина нуждается в дальнобойном оружии и готова предоставить любые гарантии, что оно не будет использовано для обстрела территории России.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве.

— Если у нас будет возможность поражать цели на расстоянии до 300 км, российская армия не сможет преобладать и будет вынуждена отступить. Украина готова предоставить любые гарантии, что ваше оружие не будет использовано, чтобы обстреливать территорию РФ. У нас много целей на временно оккупированной украинской земле, и мы готовы координировать выбор целей с нашими партнерами, — сказал он.

Резников заявил, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, танках, бронетехнике, а также большем количестве артиллерийских боеприпасов как для защиты, так и для контрнаступления.

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Он подчеркнул, что производство боеприпасов должно быть увеличено. Украина уже наладила производство снарядов и мин “советского калибра” и их тестирование на финальном этапе.

Кроме того, Резников отметил потребность в оружии, способном поражать российские системы радиоэлектронной борьбы.

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