Февраль, 02 в 18:21

Украина нуждается в дальнобойном оружии и готова предоставить любые гарантии, что оно не будет использовано для обстрела территории России.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве.

— Если у нас будет возможность поражать цели на расстоянии до 300 км, российская армия не сможет преобладать и будет вынуждена отступить. Украина готова предоставить любые гарантии, что ваше оружие не будет использовано, чтобы обстреливать территорию РФ. У нас много целей на временно оккупированной украинской земле, и мы готовы координировать выбор целей с нашими партнерами, — сказал он.

Резников заявил, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, танках, бронетехнике, а также большем количестве артиллерийских боеприпасов как для защиты, так и для контрнаступления.

Сейчас смотрят Он подчеркнул, что производство боеприпасов должно быть увеличено. Украина уже наладила производство снарядов и мин “советского калибра” и их тестирование на финальном этапе. Кроме того, Резников отметил потребность в оружии, способном поражать российские системы радиоэлектронной борьбы. Читайте Знает, что 100% проиграет. Путин никогда не нападет на НАТО — Резников

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