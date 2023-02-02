ЕС оценит прогресс Украины в письменном отчете осенью — фон дер Ляйен

Европейский Союз оценит выполнение Украиной рекомендаций по вступлению в ЕС в письменном отчете, который представят осенью 2023 года.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Украина – страна-кандидат. Украина хорошо продвигается по этим шагам. Будет устное обновление о том, как продвигается успех Украины, но мы фокусируемся на письменном отчете, что будет осенью, – сказала она.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила значительный прогресс Украины в выполнении требований по вступлению в ЕС.

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– Правительство Украины прекрасно организовано, цифровизировано. У вас очень много данных, которые мы отслеживаем. Действительно, вещи делаются и меняются к лучшему. Насколько быстро вы этого добьетесь — это зависит от каждого кандидата. Но скорость и амбиции действительно впечатляют, — подытожила президент ЕК.

Напомним, что сегодня Зеленский получил отчет по второй части опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.