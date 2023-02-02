Февраль, 02 в 18:31

Накануне саммита ЕС-Украина, который состоится в Киеве 3 февраля, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой требуют от ЕС “работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту с описанием следующих шагов, которые позволят Украине присоединиться к единому рынку ЕС”.

Резолюция была проголосована 489 голосами “за”, 36 проголосовали “против” и 49 воздержались.

— Подтверждая свою приверженность будущему членству Украины в ЕС после подачи страной официальной заявки 28 февраля 2022 года, евродепутаты подчеркивают, что вступление в ЕС — это процесс, который базируется на заслугах и предусматривает соблюдение соответствующих процедур, а также выполнение реформ, связанных с ЕС, и критериев вступления, — говорится в заявлении Европарламента.

Евродепутаты также призывают украинские власти как можно скорее провести существенные реформы для эффективного соответствия критериям членства в ЕС.

Сейчас смотрят Кроме того, Европарламент призвал страны-члены Евросоюза увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в частности, поставки оружия, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку. Европарламентарии также призывают лидеров на предстоящем саммите ЕС-Украина определить приоритетность всеобъемлющего пакета мер по восстановлению Украины. — Этот пакет должен быть направлен на оказание помощи, реконструкцию и восстановление в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поддержка будет способствовать экономическому росту в Украине после войны, — говорится в сообщении. Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция также повторяет призыв парламента к использованию замороженных активов российского Центрального банка, а также активов российских олигархов для финансирования послевоенного восстановления. Подчеркивая важность того, чтобы страны ЕС продолжали демонстрировать единство перед лицом российской агрессии, депутаты Европарламента призывают государства-члены как можно быстрее принять десятый пакет санкций против Москвы и постоянно и инициативно предлагать новые секторы и лиц, против которых необходимо ввести санкции. Парламент также призывает ввести санкции против таких компаний, как Лукойл и Росатом, которые все еще присутствуют на рынке ЕС. — Должностные лица, вовлеченные в широкий спектр незаконной деятельности, включая принудительные депортации и проведение фальшивых референдумов на оккупированной украинской территории, также должны быть подвергнуты санкциям, — говорится в заявлении. Наконец, в резолюции повторяются призывы евродепутатов к немедленному и полному эмбарго на импорт в ЕС ископаемого топлива и урана из России, а также к полному отказу от газопроводов Северный поток 1 и 2 в Балтийском море. Читайте Еврокомиссия будет способствовать. Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина станет членом ЕС Источник: European Parliament

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