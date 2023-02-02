Нанесла ребенку 25 ударов и била прутом: воспитательнице сообщено о подозрении

Февраль, 02 в 13:15

Воспитательница детского дома в Киевской области сообщено подозрении по факту пыток (ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

– По данным следствия, подозреваемая по договоренности с опекуном исполняла обязанности воспитателя в детском доме. Между женщиной и двумя детьми периодически возникали недоразумения из-за несоблюдения установленных ею правил проживания, — говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемая позвала 11-летнюю девочку в одну из комнат дома и нанесла ей не менее 25 ударов ладонью по разным частям тела. Чтобы запугать других детей, она также избила прутом 9-летнюю воспитанницу дома.

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Пострадавшие девочки и еще 17 детей, которые находились на попечении и проживали в доме, изъяты. Они находятся в больнице, их осмотрят медики.

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что 1 февраля в Киевской области воспитательница издевалась над девятилетней девочкой в детдоме.