Февраль, 02 в 13:04

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что войны между Россией и НАТО не будет, поскольку российский диктатор Владимир Путин знает, что проиграет.

Об этом он сказал в эфире BFM TV.

По его словам, война должна ограничиться территорией Украины, а не перебрасываться в соседние страны.

Сейчас смотрят – Я думаю, что война между РФ и НАТО исключена, и я скажу вам почему. Путин видит, насколько эффективно оружие НАТО, и это еще в ограниченном количестве, поэтому он проиграет на земле, — считает Резников. Министр сказал, что российский диктатор и его генералы хорошо понимают, что война против стран НАТО нежизнеспособна, и “Путин никогда не нападет на НАТО”. – Путин хорошо знает, что если он действительно вступает в конфликт со странами блока, то проигрывает на 100%. Он представляет войну против Украины как войну “против Запада” и объясняет, что не может выиграть, потому что против них стоит НАТО. Но на самом деле он воюет только против украинской армии, — подчеркнул глава Минобороны. В то же время во время интервью Резников заверил, что опасность для НАТО вполне реальна в рамках украинского конфликта. Как доказательство, он ссылается на выводы, сделанные по итогам мадридского саммита блока в июне 2022 года. — Мы четко определили угрозы, и уже десять лет Россия определяется как главный враг, как угроза для НАТО… Если когда-нибудь Украина падет, кто следующий? Страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония, которые являются членами НАТО, придется отвечать. Россияне не собираются останавливаться сами, их надо останавливать в Украине, чтобы не пролить кровь других народов, пусть Украина победит, — подчеркнул он. Также министр обороны Алексей Резников считает, что РФ может пойти в новое наступление на Украину примерно 24 февраля. Источник: BFM TV

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