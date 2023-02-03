Армии восстановления: как безработных приобщают к восстановлению Харьковщины после деоккупации

Уже с утра во дворе школы в селе Клугино-Башкировка слышен стук молотков, несколько мужчин работают на руинах местного лицея — сортируют кирпичи, уцелевшие складывают в кучу — еще понадобятся для восстановления учебного заведения. Российская армия разрушила лицей в июле – из десяти выпущенных тогда ракет, две попали в учебное заведение.

Олег из Чугуева, работающий на разборе завалов уже несколько дней, находил в руинах детские дневники, тетради. Больно, говорит, ведь здесь учились четыре сотни детей, и вдруг из-за сумасшедшего соседа все закончилось.

Сейчас смотрят

– Куда так можно стрелять, чтобы в школу попасть? И это ведь не первая школа! В Чугуеве тоже разрушена, также дважды стреляли. Бьют по школам, университетам, зачем? – рассказывает Олег Фартахов.

Олег — один из рабочих так называемой Армии восстановления. Это те, кто работает над восстановлением страны в то время, когда ВСУ борются за независимость. Сюда приглашают мужчин и женщин, потерявших работу и состоящих на учете в Центре занятости. Олег рассказывает, как потеря работы стала еще одним потрясением во время войны.

— Два месяца, как потерял работу, закрыли хлебозавод. Когда мы работали, очереди стояли с километр, чтобы хлеба купить, ничего не работало. А два месяца назад закрыли. Предложили мне эту работу, надо хоть как-то зарабатывать, хоть как-то кормить семью, – говорит житель Чугуева.

Вместе с Олегом разбирает завалы Александр. До полномасштабной войны работал слесарем на предприятии по изготовлению стройматериалов. Оно закрылось сразу, как в Харьков полетели первые ракеты. И мужчина пошел искать работу в Центр занятости. В начале января ему предложили присоединиться к Армии восстановления – сразу согласился.

– Мы рады помочь в восстановлении Украины, все, чем можем и как можем. Надеюсь, какие-то деньги получить за разбор завалов и помочь стране в восстановлении, – говорит Александр Караулов.

В Чугуевском городском совете говорят – такая помощь очень нужна, рабочие руки на вес золота, ведь разбирать завалы некому — вынуждены были уволить всех технических работников лицея.

– Законодательство требует от нас четкого контроля за работой сотрудников. И если в результате обстрела здание было разрушено, то через некоторое время мы вынуждены были уволить технический персонал школы, поскольку не было объема той работы, которую они выполняли на своих должностях. Но работа остается. Можно спасти определенное количество строительных материалов, которые можно использовать на будущем строительстве или для других строительных работ в общине, — сообщает начальник управления образования Чугуевского городского совета Марина Реброва.

В Харьковской области к Армии восстановления присоединились уже около сотни человек. Не только разбирают завалы после российских обстрелов, но и заготавливают дрова, разгружают гуманитарную помощь.

– Наши бойцы стоят на фронте, стоят на передовой, это их вклад в нашу независимость, в нашу победу, в наше будущее, а мы, конечно, должны помогать в тылу. Мы должны сохранить нашу Украину, культуру, образование и все, что остается в нашем обществе. Мы верим в то, что скоро будет победа, и мы вернемся к мирной жизни, — информирует Реброва.

В Харьковской области Армия восстановления заработала в десяти общинах. Одна из бригад работает в Шевченково – здесь еще одна разрушенная россиянами школа. Оккупанты ударили по ней в ноябре, когда ВСУ их отсюда уже гнали. Поселок находился под оккупацией более полугода. Среди рабочих Армии восстановления — 26-летняя Татьяна. Плачет, когда вспоминает, через какие ужасы тогда пришлось пройти.

– Трудно было, очень тяжело, я потеряла ребенка на 4-м месяца во время оккупации. Были обстрелы, волнения и так случилось. Возможности к родителям ездить не было, бабушка умерла, она жила в 18 километрах отсюда, я только на похороны смогла поехать. Трудно было, мы очень ждали Украину! — говорит жительница Шевченко Татьяна Сабадаш.

Татьяна — самая молодая в бригаде. К Армии восстановления присоединилась, когда увидела объявление в соцсетях, которое разместил начальник Шевченковской военной администрации.

— Наш председатель Стариков выставил сообщение, что нужны работники для восстановления нашего поселка, и я сразу позвонила своему куратору на бирже. Мне сказали — да, такая возможность есть, — говорит Сабадаш.

Людей привлекают не только к разбору завалов. В дальнейшем могут привлекать и к другим общественно-полезным работам как оборонного характера, так и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций — обустройству и укреплению блокпостов, вырубке деревьев для окопов, укреплению дамб, обустройству подвалов, ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы, оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

При этом община не тратит ни копейки, говорит начальник поселковой военной администрации Сергей Стариков. За работу людям платит государство, сейчас это минимальная зарплата в 6700 грн.

— Мы даем людям рабочие места, они получают зарплату сегодня, потому что привлекаются сюда те люди, которые стояли на учете, но уже не получали выплат в Центре занятости. При этом мы не используем никаких финансовых средств, это все госбюджет, в условиях невыполнения бюджетов на деоккупированных территориях это очень важно, потому что мы не тратим свои деньги, используем государственные, – рассказывает Стариков.

С вакансиями в Харьковской области тяжело, на одно рабочее место приходится до 5 человек, преимущественно это рабочие профессии на коммунальных предприятиях города и области. С начала полномасштабного вторжения только в Харьковской области статус безработного получили 28 тысяч человек, говорит руководитель областного Центра занятости Владимир Миненко.

Программа привлечения безработных в Армию восстановления стартовала в январе после соответствующих изменений в постановлении Кабмина, говорят в Центре занятости. Пока это 100 мужчин и женщин, однако в течение года цифра увеличится до 3 тысяч.

– На первый квартал мы привлекли почти 5,5 млн грн на организацию этих работ, они финансируются полностью за счет средств фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы. За этот год мы планируем 22 млн грн использовать и привлечь почти три тысячи безработных для выполнения этих работ, — говорит Миненко.

Работать никого не принуждают – все добровольно, и отмечают – такие работы не предлагают беременным и женщинам с детьми до 3 лет.