Февраль, 03 в 11:56

В Укрэнерго сообщают, что дефицит в энергосистеме почти не изменился со вчера и является существенным.

— Два блока на тепловых электростанциях подключены в работу, а один выведен в аварийный ремонт. Имеющийся объем производимой электроэнергии распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также покрытие потребностей промышленности и населения. Сетевые ограничения сохраняются только в Одесской области, — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в результате ракетных и дроновых атак РФ повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

— Лимиты потребления доведены до всех облэнерго. Напоминаем, каждый облэнерго (список здесь) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведенного лимита. По состоянию на утро 3 февраля превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК Укрэнерго не применялись, — сообщает Укрэнерго.

Кроме того, за минувшие сутки Россия bp артиллерии обстреляла энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской, Донецкой областях. Особенно тяжелая ситуация после обстрелов в Херсонской области. Из-за значительных повреждений обесточены некоторые объекты и в соседней Николаевской области.

Сейчас смотрят Ремонтные бригады НЭК Укрэнерго возобновили функциональность ключевого оборудования на нескольких подстанциях на востоке и юге Украины.

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