Харченко рассказал, в каких регионах наибольшие проблемы и дефицит в энергосети

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— Одновременно идут ремонты, но надо понимать, что состояние украинской угольной генерации далеко от идеального. Когда к старому оборудованию добавились потери от ракетных ударов, технически ситуация довольно сложная.

Иногда есть такие дни, когда два блока отремонтировали, они приступили к работе, а другой блок из-за технической аварии выбился из системы.