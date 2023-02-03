Харченко рассказал, в каких регионах наибольшие проблемы и дефицит в энергосети
Сейчас состояние украинской системы оценивается как стабильное. В системе устойчив дефицит примерно 20-25% генерации в пиковые часы.
Об этом во время брифинга в украинском Медиа-центре рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
По его словам, быстро решить эту проблему не удастся, ведь имеющиеся у генерации повреждения, захваченные станции, разбитые станции не позволяют полностью покрыть потребление в том объеме, в котором сегодня страна нуждается.
— Одновременно идут ремонты, но надо понимать, что состояние украинской угольной генерации далеко от идеального. Когда к старому оборудованию добавились потери от ракетных ударов, технически ситуация довольно сложная.
Иногда есть такие дни, когда два блока отремонтировали, они приступили к работе, а другой блок из-за технической аварии выбился из системы.
Харченко добавил, что сложной ситуация в высоковольтной сети будет оставаться как минимум еще 2,5-3 месяца.
— То оборудование, которое позволит коренным образом изменить ситуацию, начнет появляться именно через три месяца. Хорошая новость в том, что мы в такой позиции, что в большинстве своем последние атаки существенно не усугубляют ситуацию. Мы научились бороться с попытками добивать наш энергетический сектор.
По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас в Одесской и Херсонской областях, а немного отстают Киев и Харьков, но они в похожей ситуации. В этих регионах наибольший дефицит и самая плохая проблема с сетью. Остальные регионы — немного легче.