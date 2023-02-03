Февраль, 03 в 16:35

Российские оккупанты не пытаются прорвать оборону Угледара Донецкой области, они стремятся окружить город с двух сторон.

Об этом сообщил заместитель городского головы Максим Вербовский.

– С 21 числа началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена, – сказал он.

По словам Вербовского, россияне имели частичные успехи и продвинулись в направлении некоторых поселков, но украинские военные отбросили их на предыдущие позиции.

Сейчас смотрят – Сейчас ситуация стабилизирована, но тяжеловата. Бои продолжаются каждый день. Все под контролем Вооруженных Сил Украины. В город им еще идти километра два, чтобы выйти хотя бы на окраины города, — рассказал заместитель мэра. Сейчас в Угледаре остается около 500 человек, среди которых трое детей. Ранее стало известно, что российское командование перебросило в район Угледара специальный отряд быстрого реагирования СОБР для подавления бунтов. Морально-психологическое состояние оккупантов на этом направлении несколько подавлено, они не верят военному руководству. Читайте Оккупанты свозят технику, в течение февраля хотят захватить Угледар и Запорожье — советник мэра Мариуполя

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