Бывшего главу Херсонской ОВА подозревают в присвоении чужого автомобиля, который местная предпринимательница предоставила ему для служебных целей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет об экс-чиновнике, который был главой Херсонской ОВА с октября 2021-го по июль 2022 года – то есть о Геннадии Лагуте.

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– По материалам следствия, весной 2022 года, в самый горячий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование для служебных целей. По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство, – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, в июле 2022 года должностное лицо воспользовалось ее отсутствием в Украине и решило приватизировать автомобиль через частного нотариуса, получив таким образом доверенность, что уполномочило его распоряжаться данным авто.

В том числе – продать или передать в аренду по своему усмотрению на собственных условиях.

После этого экс-глава продал автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот перепродал его своему руководителю обратно.

– В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на “нотариальной доверенности” поставлена подложная подпись предпринимательницы. Досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается, – говорится в сообщении.

Подозрение объявили по двум статьям Уголовного кодекса – за мошенничество (ч. 4 ст. 190) и подделку документов (ч. 3 ст. 358).

Лагуте грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Геннадий Лагута