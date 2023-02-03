Роста тарифов на энергетику вскоре не будет, но о низких ценах нужно забывать — Харченко

Февраль, 03 в 15:46

В ближайшее время не следует ожидать повышения тарифов на энергетику для населения.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга на украинском Медиа-центре.

В то же время, по его мнению, Украине нужно как можно скорее забывать о льготных тарифах для населения не только в электричестве, но и в тепле и воде.

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— Все это рудименты постсоветского периода, когда на этом были построены большие коррупционные схемы. Нам нужно переходить к европейской практике, когда у нас будут честные рыночные цены, конкурентная ситуация и одновременно адресно целевая субсидия для нуждающихся.

Когда я слышу, “армагеддон, поднимают цены для населения!” от киевлян – мне хочется смеяться. Если вы живете в трехкомнатной квартире на Оболони, ваша платежка за электричество около $7-8 – 250-260 грн.

По его словам, плачущие по ценам на тарифы понимают, что это не имеет никакого отношения к реальной рыночной цене, а результатом становится большая коррупция, большая неэффективность, огромное давление на бюджет и все, что с этим связано.

— И так же эту низкую цену получают люди, имеющие огромные дома и огромное состояние и они так же не платят за электричество фактически ничего. Поэтому я абсолютно уверен, что у Украины нет альтернативы, кроме как двигаться по траектории реальной рыночной реформы.

Он добавил, что низкие тарифы создают “фантастическую” среду для коррупции и неэффективности.

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Скриншот: Media Center Ukraine