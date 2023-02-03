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Швеция и Германия ведут переговоры о передаче Украине установок IRIS-T и ракет – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Швеция и Германия проводят переговоры о новом пакете вооружений для Украины. Ожидается, что Стокгольм поставит Украине ракеты ПВО и пусковые установки для германских систем IRIS-T.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что люди, знакомые с этим вопросом, сообщают об обсуждении поставок боеприпасов, которые могут использоваться для немецких пусковых систем IRIS-T, которые уже отправлены в Киев.

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Германия, по данным издания, следует своему плану об отправке Украине еще трех систем IRIS-T в этом году после того, как в октябре 2022 года прибыла первая из таких установок.

Напомним, что Вооруженные силы Швеции используют ракеты IRIS-T в своей Robotsystem 98 (RBS 98). Они запускают их из бронированных гусеничных машин собственного производства.

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Источник: Bloomberg
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